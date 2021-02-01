فيديو صادم.. حوثي يقتل تاجرا بـ"كلاشينكوف" أمام الملأ

أقدم قيادي حوثي بمحافظة ذمار، وسط اليمن، على قتل مواطن يمتلك محلا تجاريا بسبب رفضه دفع ما تسميه ميليشيات الحوثي "الخمس".

و"الخمس" هو قانون لجبايات غير قانونية أقرته ميليشيا الحوثي في 2019، ويفرض دفع خمس المداخيل بما في ذلك المحلات التجارية الصغيرة والمحاصيل الزراعية وغيرها.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، الأحد، أن المشرف الحوثي المدعو "أبوشهاب الخلقي" المكلف من قبل الميليشيا بتحصيل الأتاوات من سوق مارية بمديرية عنس غربي ذمار، أقدم على قتل المواطن علي زيد جحزر، الذي يملك محلا تجاريا صغيرا في السوق.

شهود عيان ومصادر محلية:

مقتل تاجر يدعى "علي جحزر"، وإصابة آخر، برصاص مسلحين من جماعة #الحوثي، خلال حملة لجمع الإتاوات نفذها عناصر الجماعة في سوق مارية بمديرية عنس، التابعة لمحافظة #ذمار.#اليمن_الجمهوري pic.twitter.com/qRZL7eFM5e — اليمن الجمهوري (@RepublicanYemen) January 31, 2021

كما أشارت إلى أن المشرف الحوثي اقتحم مع عدد من مسلحيه محل المواطن وطلب منه دفع الخمس، الأمر الذي رفضه الأخير.

وبحسب مصدر محلي، فقد خاطب جحزر المشرف الحوثي بالقول "دفعنا الزكاة التي فرضت علينا من الله أما الخمس هذا من أين جئتم به...لن أدفع فلسا".

وأضاف، أن المشرف الحوثي بعد سماعه رفض مالك المحل لدفع الخمس، قام بتوجيه سلاحه الآلي (كلاشنكوف) إلى صدره وأطلق عليه وابلا من الرصاص، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وتكررت حوادث القتل لمواطنين يرفضون قرارات أو مطالب الميليشيا الحوثية وقيادتها في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.