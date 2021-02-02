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الحديدة.. 4445 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في شهر فقط

دمار بالمنازل جراء قصف الحوثي 2
أرشيفية
اليمن والحوثي

الحديدة.. 4445 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في شهر فقط

خلال العام الماضي، قتل وأصيب أكثر من 300 مدني بنيران الميليشيا الحوثية، رغم الهدنة الموقعة برعاية الأمم المتحدة  في ستوكهولم أواخر 2018

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العربية. نت - أوسان سالم

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رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، 4445 خرقا للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار بالحديدة، خلال شهر يناير الماضي.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن خروقات الميليشيات الحوثية خلال شهر يناير شملت انتهاكات إنسانية واعتداء على أعيان مدنية تمثلت بقصف منشآت تجارية ومنازل مواطنين وراح ضحيتها مدنيون.

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وتجاوزت خروقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق، إذ امتدت إلى تنفيذ محاولات تسلل وتقدم وشن هجمات متكررة على مواقع القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال.

وصعدت ميليشيا الحوثي خلال يناير الماضي من هجماتها على المدنيين ومواقع القوات المشتركة، وسط اتهامات للجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بعدم اتخاذ مواقف من هذا التصعيد الذي يهدد استمرار الهدنة الهشة.

كما كثفت الميليشيا الحوثية من هجماتها ضد المدنيين خصوصا في مديريات حيس والدريهمي جنوب الحديدة وشرق عاصمتها المدينة، وقتل وجرح خلالها عشرات المدنيين.

وخلال العام الماضي، قتل وأصيب أكثر من 300 مدني بنيران الميليشيا الحوثية رغم الهدنة الموقعة برعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم أواخر 2018.

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