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اليمن.. أمن مأرب يكشف تفاصيل اعتقال خلية حوثية

عناصر من ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
عناصر من ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
اليمن والحوثي

اليمن.. أمن مأرب يكشف تفاصيل اعتقال خلية حوثية

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

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كشفت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة مأرب، مساء الثلاثاء، تفاصيل اعتقال عدد من العناصر المرتبطة بقيادات ميليشيا الحوثي الارهابية في صنعاء كانت تخطط لتنفيذ أعمال تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأوضح بيان أمني لشرطة محافظة مأرب، أن ضبط العناصر تم بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة منذ وصول بعض عناصر الخلية من صنعاء وتتبّع تحركاتها التي شرعت فيها ومن ثمّ إلقاء القبض عليها ولا تزال التحقيقات جارية.

دمار بالمنازل جراء قصف الحوثي
2 صور دمار بالمنازل جراء قصف الحوثي
2 صور
دمار بالمنازل جراء قصف الحوثي
دمار بالمنازل جراء قصف الحوثي
حجة اليمن الجيش يلفت ألغام حوثية الألغام الحوثية 20 يناير 2021
حجة اليمن الجيش يلفت ألغام حوثية الألغام الحوثية 20 يناير 2021

وأكد البيان أن ما تروج له ميليشيا الحوثي الإرهابية ليس إلا محاولة مفضوحة لجأت إليها للتغطية على أساليبها الدنيئة والاجرامية في استغلال النساء اليمنيات وإجبارهن بأساليب تتنافى مع أخلاق اليمنيين وقيمهم وأعرافهم، في أعمال إجرامية خطيرة.

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وكانت مصادر أمنية يمنية، كشفت لـ"العربية" السبت الماضي عن إلقاء القبض، على خلية تجسس حوثية مكونة من ثماني نساء، في مدينة مأرب، و عثر بحوزتها على لواصق ألغام فردية وأجهزة تحديد مواقع، وكشفت التحقيقات الأولية عن ارتباطهن بعدد من الأشخاص المتواجدين في مأرب ، وتم العثور في تلفوناتهن على رسائل بأشخاص تم اغتيالهم.

وأوضحت المصادر أن القبض على عضوات الخلية يأتي بعد عملية رصد وتعقب استخباراتي استغرق شهرا كاملا حيث تم القبض عليهن في أحد المنازل وسط مدينة مأرب.

وبحسب بيان شرطة محافظة مأرب، فأن ما تروجه الميليشيا وقياداتها الارهابية حول مداهمات أو ترحيل نساء يمنيات خارج البلد هو أمر عار عن الصحة وكذب... وقال ان الميليشيات تهدف من خلا ذلك "لتحقيق أهداف سياسية من خلال استثارة عواطف الناس والتحشيد بيافطات مكذوبة ومُختلقة ضد مأرب التي يعرفها اليمنيون جميعا أنها من حفظت لليمنيين كرامتهم وأعراضهم التي استباحتها هذه الميليشيا الارهابية في قراهم ومدنهم ولا تزال" .


وأشار البيان إلى أن ميليشيا الحوثي دأبت خلال السنوات الماضية على استغلال الأطفال والنساء في تنفيذ مخططات اجرامية، وقد تم الاعلان عن جزء منها خلال الاعوام الماضية بالصوت والصورة، إضافة الى ما تقوم به في المحافظات الأخرى من جرائم تجاه المرأة والطفل بشكل متكرر ومستمر.

كما أشاد بيقظة الأجهزة الأمنية وتعاون أبناء المجتمع في إحباط مخططات الإرهاب الحوثي بمختلف وسائله الإجرامية التي تعتبر جزء أصيلا من هوية الميليشيا الحوثية وتكوينها.

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