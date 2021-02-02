أفادت مصادر محلية بمحافظة عمران، شمالي اليمن، عن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بحملة مصادرة لعدد من منازل القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن المصادر قولها إن حملة يقودها القيادي الحوثي محمد علي المتوكل منتحل صفة "وكيل محافظة عمران للمناطق الشمالية".

وقد قامت الحملة بمصادرة منازل اللواء الركن حميد حميد القشيبي وإخوانه اللواء الركن علي حميد القشيبي واللواء الركن عبدربه القشيبي في عزلة آل بالحسين مديرية خمر قرية الحيزي.

وقالت المصادر إن الحملة قامت بإغلاق المنازل والكتابة على بوابتها وجدرانها عبارة "محجوز من قبل الجهات المختصة".

كما قامت الميليشيات بحجز ومصادرة منزل العقيد الركن عبدالله العماد الواقع في نفس العزلة والمديرية.

من جهة ثانية، أفادت مصادر أخرى في مديرية ريدة بمحافظة عمران عن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بمصادرة منازل العقيد فتح الملاحي وإخوانه، بالإضافة إلى اختطاف اثنين من إخوانه والزج بهم في السجن المركزي بعمران، بحسب موقع "الساحل الغربي" اليمني.

وتشهد محافظة عمران نشاطاً حوثياً في مصادرة واحتجاز المنازل لأغلب القيادات والمشايخ القبليين المنضمين إلى صفوف الشرعية في ظل صمت قبلي ورسمي نحو تلك الممارسات.