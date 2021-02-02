.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عمران.. حملة حوثية لمصادرة منازل قيادات الشرعية

اليمن عمران
من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
اليمن والحوثي

عمران.. حملة حوثية لمصادرة منازل قيادات الشرعية

يقود الحملة القيادي الحوثي محمد علي المتوكل منتحل صفة "وكيل محافظة عمران للمناطق الشمالية"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أفادت مصادر محلية بمحافظة عمران، شمالي اليمن، عن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بحملة مصادرة لعدد من منازل القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن المصادر قولها إن حملة يقودها القيادي الحوثي محمد علي المتوكل منتحل صفة "وكيل محافظة عمران للمناطق الشمالية".

من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران

وقد قامت الحملة بمصادرة منازل اللواء الركن حميد حميد القشيبي وإخوانه اللواء الركن علي حميد القشيبي واللواء الركن عبدربه القشيبي في عزلة آل بالحسين مديرية خمر قرية الحيزي.

وقالت المصادر إن الحملة قامت بإغلاق المنازل والكتابة على بوابتها وجدرانها عبارة "محجوز من قبل الجهات المختصة".

كما قامت الميليشيات بحجز ومصادرة منزل العقيد الركن عبدالله العماد الواقع في نفس العزلة والمديرية.

من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
فيديو.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمعقل الحوثي اليمن اليمن والحوثي فيديو.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمعقل الحوثي

من جهة ثانية، أفادت مصادر أخرى في مديرية ريدة بمحافظة عمران عن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بمصادرة منازل العقيد فتح الملاحي وإخوانه، بالإضافة إلى اختطاف اثنين من إخوانه والزج بهم في السجن المركزي بعمران، بحسب موقع "الساحل الغربي" اليمني.

وتشهد محافظة عمران نشاطاً حوثياً في مصادرة واحتجاز المنازل لأغلب القيادات والمشايخ القبليين المنضمين إلى صفوف الشرعية في ظل صمت قبلي ورسمي نحو تلك الممارسات.

من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
3 صور من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
3 صور
من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
من المنازل المصادرة من قبل الحوثيين في عمران
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد