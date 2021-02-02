شنّت قوات الجيش اليمني، هجومًا نوعيًا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي أقصى شمالي البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الجيش تمكن، الاثنين، من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية من مواقع في المدخل الشمالي الغربي لمركز مديرية باقم، منها تبة "أبو علي".

وأضاف أن المعركة أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك الميدانية التي يخوضها الجيش اليمني ضد عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، في باقم بمحافظة صعدة.