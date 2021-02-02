.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"إعمار اليمن" ينشئ 23 مدرسة نموذجية جديدة

إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن - نموذجية لطفي أمان ٢
إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن

"إعمار اليمن" ينشئ 23 مدرسة نموذجية جديدة

جاء اختيار مواقع هذه المدارس عقب دراسة احتياج المناطق اليمنية من قبل مختصي التنمية في البرنامج

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

ينفذ "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" حالياً، عدداً من المشاريع التطويرية في قطاع التعليم تشمل إنشاء 23 مدرسة نموذجية جديدة بمختلف محافظات اليمن، بهدف دعم التعليم في البلاد.

وتتوزع المدارس النموذجية الجديدة على 23 منطقة في محافظات المهرة وسقطرى وعدن وتعز وحضرموت ومأرب وحجة.

إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن
2 صور إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن
2 صور
إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن
إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن
إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن
إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن
الحديدة.. 4445 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في شهر فقط اليمن اليمن والحوثي الحديدة.. 4445 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في شهر فقط

وجاء اختيار مواقع هذه المدارس، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عقب دراسة احتياج هذه المناطق من قبل مختصي التنمية في البرنامج.

ويتم تجهيز هذه المدارس بأحدث المواصفات المطبقة في المشاريع التعليمية المماثلة لها في السعودية. كما تم تجهيز المدارس بالأثاث المدرسي الذي يستفيد منه الطلاب والكادر التعليمي والإداري، لتعود بالنفع على 28678 مستفيدا في عموم اليمن.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ 198 مشروعاً تنموياً لخدمة 7 قطاعات أساسية في الجمهورية اليمنية، وهي الصحة والطاقة والنقل والمياه والتعليم والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، ويتبنى أفضل ممارسات التنمية والإعمار للمساهمة في استدامة الآثار التنموية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد