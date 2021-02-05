.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بدأ التواصل مع الكونغرس.. 3 مهام للمبعوث الأميركي لليمن

المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينغ
المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينغ

بدأ التواصل مع الكونغرس.. 3 مهام للمبعوث الأميركي لليمن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينغ اتصالاته لمناقشة الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن.

ميليشيا الحوثي تنهب قوت الفقراء في صنعاء اليمن ميليشيا الحوثي تنهب قوت الفقراء في صنعاء

إلى ذلك، قال المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الخاص ليندركينغ بدأ تواصله مع الكونغرس لمناقشة التزام الولايات المتحدة بدعم جهود مارتن غريفثس لإيجاد حل سياسي في الحرب باليمن.

وأضاف أن المبعوث الأميركي يتطلع إلى التواصل مع الأعضاء والموظفين في الكونغرس خلال الأسابيع القادمة بشأن هذه المسألة المهمة للغاية.

مهام المبعوث

في السياق، قالت السفارة الأميركية لدى اليمن إن المبعوث الأميركي الخاص الذي جرى تعيينه فيي اليمن سيكون لديه ثلاث مهمات أساسية.

وأضافت نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن تسمية تيم ليندركينغ من قبل الرئيس بايدن مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى اليمن جاء لخبرته في المنطقة حيث عملا سابقا نائبا للسفير الأميركي في الرياض، وفي سفارتها في الكويت.

وأشارت إلى أن خبرته ستكون مهمه في تسهيل المساعدات الإنسانية، والاستيراد التجاري للسلع الأساسية، بالإضافة إلى تنشيط الدبلوماسية الأميركية مع الأمم المتحدة وغيرها لإنهاء الحرب في اليمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد