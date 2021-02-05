بدأ التواصل مع الكونغرس.. 3 مهام للمبعوث الأميركي لليمن

بدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينغ اتصالاته لمناقشة الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن.

إلى ذلك، قال المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الخاص ليندركينغ بدأ تواصله مع الكونغرس لمناقشة التزام الولايات المتحدة بدعم جهود مارتن غريفثس لإيجاد حل سياسي في الحرب باليمن.

وأضاف أن المبعوث الأميركي يتطلع إلى التواصل مع الأعضاء والموظفين في الكونغرس خلال الأسابيع القادمة بشأن هذه المسألة المهمة للغاية.

مهام المبعوث

في السياق، قالت السفارة الأميركية لدى اليمن إن المبعوث الأميركي الخاص الذي جرى تعيينه فيي اليمن سيكون لديه ثلاث مهمات أساسية.

وأضافت نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن تسمية تيم ليندركينغ من قبل الرئيس بايدن مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى اليمن جاء لخبرته في المنطقة حيث عملا سابقا نائبا للسفير الأميركي في الرياض، وفي سفارتها في الكويت.

وأشارت إلى أن خبرته ستكون مهمه في تسهيل المساعدات الإنسانية، والاستيراد التجاري للسلع الأساسية، بالإضافة إلى تنشيط الدبلوماسية الأميركية مع الأمم المتحدة وغيرها لإنهاء الحرب في اليمن.