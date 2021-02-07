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مجلس التعاون يؤكد على أهمية دور أميركا بإنهاء أزمة اليمن

أعلام دول مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون يؤكد على أهمية دور أميركا بإنهاء أزمة اليمن

قالت السفارة الأميركية لدى اليمن إن المبعوث الأميركي الخاص الذي جرى تعيينه في اليمن سيكون لديه ثلاث مهمات أساسية.

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دبي - العربية.نت

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رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الأحد، بتعيين مبعوث أميركي خاص باليمن.

واعتبر المجلس أن تعيين المبعوث الخاص باليمن سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول لحل سياسي.

وأكد الأمين العام للمجلس على أهمية دور أميركا في إنهاء الأزمة اليمنية.

المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينغ
المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينغ

وذكر المجلس أن الأمين العام يتطلع للعمل مع المبعوث لتعزيز المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينغ بدأ اتصالاته لمناقشة الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن.

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قال المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الخاص ليندركينغ بدأ تواصله مع الكونغرس لمناقشة التزام الولايات المتحدة بدعم جهود مارتن غريفثس لإيجاد حل سياسي في الحرب باليمن.

مهام المبعوث

في السياق، قالت السفارة الأميركية لدى اليمن إن المبعوث الأميركي الخاص الذي جرى تعيينه في اليمن سيكون لديه ثلاث مهمات أساسية.

وأضافت نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن تسمية تيم ليندركينغ من قبل الرئيس بايدن مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى اليمن جاء لخبرته في المنطقة حيث عملا سابقا نائبا للسفير الأميركي في الرياض، وفي سفارتها في الكويت.

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