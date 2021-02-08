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التحالف: اعتراض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية

إسقاط طائرة مسيرة درون حوثية الدريهمي الحديدة 2
مسيرة حوثية " أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف: اعتراض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية

التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات

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دبي _ العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية.

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن ، الأحد، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية.

وذلك بعدما كان قد أعلن التحالف، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أخرى مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وأكد التحالف، أن ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

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