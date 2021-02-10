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ميليشيا الحوثي تستهدف النازحين في مأرب بالصواريخ

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ميليشيا الحوثي تستهدف النازحين في مأرب بالصواريخ

الحكومة اليمنية: جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وانتهاكها المستمر للقانون الدولي الإنساني لا ينبغي غض الطرف عنها أو عدم معاقبة مرتكبيها

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أكدت الحكومة اليمنية، مساء الثلاثاء، أن جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وانتهاكها المستمر للقانون الدولي الإنساني لا ينبغي غض الطرف عنها أو عدم معاقبة مرتكبيها.

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إلى ذلك، أشارت إلى أن استمرار هذا السلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي سيؤدي الى إطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية.

واستنكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، استمرارا ما وصفته بـ"العدوان الهمجي (الحوثي) على محافظة مآرب"، التي يسكنها ملايين من المواطنين جلهم ممن هجرتهم ميليشيا الحوثي من مناطقهم.

8 صواريخ

وذكرت أن ميليشيا الحوثي استهدفت الثلاثاء الأحياء السكنية في المدينة ليصل عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت على المدينة 8 صواريخ خلال 48 ساعة وتسببت بمقتل أربعة مدنيين وإصابة 12 آخرين.

من صواريخ الحوثيين
من صواريخ الحوثيين

ولفتت الخارجية اليمنية، إلى أن هذه الموجة الجديدة للعدوان الحوثي هي السابعة بعد انكسار ست موجات سابقة جندت فيها الأطفال والمغرر بهم وزرعت الألغام المحرمة واستهدفت المدنيين ومارست فيها الميليشيا أبشع الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين.

واعتبر البيان، هذا التصعيد الخطير للميليشيات ردا على استجابة الحكومة اليمنية للدعوات الصادقة من المجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام، وتأكيد على رفض الميليشيا لتلك الدعوات.

واستهدفت ميليشيا الحوثي، أحياء سكنية في مدينة مأرب المكتظة بالنازحين بصاروخين بالستيين، مساء الثلاثاء، سقطت في مناطق خالية وتسببت في تضرر المنازل المجاورة وأثارت الهلع في أوساط المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ.

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