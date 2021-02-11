تعز.. لغم حوثي يقتل مواطناً بعد شهرين من مقتل زوجته

‏قتل مواطن ستيني بعد شهرين على مقتل زوجته بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية صبر ريف محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال المرصد اليمني للألغام، إن مدنياً يدعى صالح أحمد، في العقد السادس من عمره، قتل نتيجة انفجار لغم أرضي للحوثيين في منطقة الشقب بمديرية صبر في ريف محافظة تعز.

وأوضح المرصد أن الضحية صالح أحمد، كان قد فقد زوجته (عالمة إبراهيم) في ديسمبر الماضي، بحادثة مماثلة، انفجر بها لغم أرضي للحوثيين قرب منزلهما في منطقة "الشقب" في صبر بريف محافظة تعز.

وحولت ميليشيا الحوثي منطقة الشقب إلى حقل الغام، إذ سقط نحو 60 ضحية من المدنيين بألغام الميليشيات في تلك المنطقة أغلبهم نساء، وفق تقارير حقوقية.

وتتصدر محافظة تعز قائمة ضحايا الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية في ضواحي مدينة تعز وطرقات وقرى مديريات المحافظة.