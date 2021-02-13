.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صنعاء.. حرائق ضخمة تلتهم سوقاً سوداء للمشتقات النفطية

حريق-في-سوق-سوداء-في-شارع-مأرب-في-صنعاء
حريق صنعاء
اليمن والحوثي

صنعاء.. حرائق ضخمة تلتهم سوقاً سوداء للمشتقات النفطية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

اندلعت حرائق هائلة، اليوم السبت، في سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية، شمال شرقي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مسفراً عن خسائر مادية وبشرية.

وأفادت مواقع إخبارية أن الحريق الذي اندلع في سوق بيع المشتقات النفطية في شارع مأرب، بالقرب من منطقة صرف، تسبب بإصابة أربعة أشخاص، واحتراق سيارة ودراجتين ناريتين، إلى جانب احتراق كميات كبيرة من البنزين.

وأكدت أن حريقا واسعا اندلع في سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية شمال شرقي العاصمة صنعاء، أعقبه انفجاران مدويان ناتجة عن تفجر خزانات الوقود، الواقعة جوار مركز المعاقين والمركز المجتمعي للنازحين في منطقة صرف.

وتزايدت حوادث الحرائق في السوق السوداء، المخصصة لبيع المشتقات النفطية، التي تديرها وتشرف عليها قيادات من الميليشيا الحوثية، وتخزن كميات كبيرة من المشتقات النفطية بطرق غير آمنة وسط الأحياء السكنية.

ويأتي ذلك وسط استمرار أزمة الوقود التي تشهدها أغلب المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد