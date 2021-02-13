اندلعت حرائق هائلة، اليوم السبت، في سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية، شمال شرقي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مسفراً عن خسائر مادية وبشرية.

وأفادت مواقع إخبارية أن الحريق الذي اندلع في سوق بيع المشتقات النفطية في شارع مأرب، بالقرب من منطقة صرف، تسبب بإصابة أربعة أشخاص، واحتراق سيارة ودراجتين ناريتين، إلى جانب احتراق كميات كبيرة من البنزين.

وأكدت أن حريقا واسعا اندلع في سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية شمال شرقي العاصمة صنعاء، أعقبه انفجاران مدويان ناتجة عن تفجر خزانات الوقود، الواقعة جوار مركز المعاقين والمركز المجتمعي للنازحين في منطقة صرف.

وتزايدت حوادث الحرائق في السوق السوداء، المخصصة لبيع المشتقات النفطية، التي تديرها وتشرف عليها قيادات من الميليشيا الحوثية، وتخزن كميات كبيرة من المشتقات النفطية بطرق غير آمنة وسط الأحياء السكنية.

ويأتي ذلك وسط استمرار أزمة الوقود التي تشهدها أغلب المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية.