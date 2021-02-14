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اليمن: بعثة الأمم المتحدة بالحديدة رهينة لدى الحوثيين

A picture taken on May 11, 2019, in the Red Sea port of Hodeidah shows UN vehicles arriving at the entrance of the Saleef port. A senior pro-government official in Yemen accused Huthi rebels of faking an announced pullout Saturday from three Red Sea ports, as a UN source said monitoring of the much delayed withdrawal in Hodeida province was underway.
وفد أممي في الحديدة (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اليمن: بعثة الأمم المتحدة بالحديدة رهينة لدى الحوثيين

تصعيد غير مسبوق لميليشيات الحوثي في الحديدة.. 217 خرقاً للهدنة الأممية خلال 12 ساعة

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العربية.نت - أوسان سالم 

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جددت وزارة الخارجية اليمنية، مساء السبت، دعوتها للأمم المتحدة لإعادة النظر في وضع بعثتها في الحديدة، المُكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار، وذلك بالتزامن مع تصعيد غير مسبوق لميليشيات الحوثي التي ارتكبت 217 خرقاً للهدنة الأممية خلال 12 ساعة.

ووصفت الخارجية اليمنية في بيان لها وضع البعثة الأممية في الحديدة بأنها "أصبحت بحكم الرهينة لدى الميليشيات الحوثية التي عطلت تنفيذ القرار 2452".

مقاتلون حوثيون في الحديدة (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون في الحديدة (أرشيفية)

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قرارته ومعاقبة الميليشيات الحوثية التي تنذر ممارساتها اليومية بتصعيد شامل يقوض جهود السلام ويخدم أجندة إيران التدميرية في المنطقة.

وأضافت الخارجية اليمنية أن "التزامن بين المحاولات الحوثية للهجوم على مدينة مأرب التي تأوي ملايين النازحين الفارين من بطشها واستمرار استهداف أراضي المملكة العربية السعودية ومواصلة الخروقات في الحديدة يؤكد أن هذه الميليشيات لا تأبه بالاتفاقات ولا تؤمن بالسلام".

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة للميليشيات الحوثية تأتي ضمن انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة وسعياً منها للتصعيد الشامل في مختلف مناطق المواجهات وإعاقة الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن.

إلى ذلك، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء السبت، أنها رصدت ارتكاب ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً 217 خرقا للهدنة الأممية جنوب الحديدة، خلال 12 ساعة الماضية.

القتال في مديرية الدريهمي (أرشيفية)
القتال في مديرية الدريهمي (أرشيفية)

وأفادت بأن الخروقات الحوثية البالغ عددها 217 خرقاً شملت عمليات عدائية ضد الأعيان المدنية ومحاولات تصعيد في محاور عدة بالحديدة.

وأضافت أن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً على الأحياء والقرى السكنية والمزارع في مناطق الحوَك والدريهمي وحيس والتحيتا والحيمة والجبيلة ومدينة الحديدة. ومن بين الخروقات تدمير مسجد القاسمي في حي منظر السكني، إثر قصف حوثي بصواريخ الكاتيوشا، ورصد تحليق 11 طائرة استطلاع حوثية فوق مديرتي حيس والتحيتا.

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وأشارت إلى أن القوات المشتركة في حيس كسرت زحفاً نفذته ميليشيات الحوثي من اتجاه الجنوب والشمال الشرقي، وكبدت الميليشيات خسائر في صفوف عناصرها.

وفي الدريهمي، تمكنت القوات المشتركة من إخماد تحركات حوثية شرق المديرية، بالتزامن مع تدمير أسلحة للميليشيات استهدفت قرى سكنية.

وأكدت أن ثلاثة من مسلحي المليشيات لقوا مصرعهم فيما جرح آخرين أثناء محاولتهم التسلل على مواقع القوات المشتركة شرق مركز مدينة التحيتا.

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