تدمير المساجد.. صور محزنة لانتهاكات الحوثي وإدانة يمنية

في تأكيد لاستمرار ميليشيات الحوثي في ممارسة انتهاكاتها في محافظة الحديدة، نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني صورا جديدة للجامع الذي سوي بالأرض في حي منظر بمديرية الحوك.

1-We strongly condemn the Iranian-backed terrorist Houthi militia attack on Al Qasimi Mosque in Manzar neighborhood in Al Hawk district, Hudaydah, w 2 Katyusha missiles, led to complete destruction of the mosque, leveling it to the ground and damaging a number of citizens' homes pic.twitter.com/YFrzP06ZZp — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 13, 2021

وأعرب في سلسلة تغريدات على حسابه مساء أمس عن إدانته بشدة لقيام المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف مسجد القاسمي في حي منظر بمديرية الحوك محافظة الحديدة بصاروخين نوع كاتيوشا ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتسويته بالأرض وإلحاق الضرر بعدد من منازل المدنيين.

كما أكد أن "استهداف مسجد القاسمي وهو أكبر المساجد في حي المنظر امتداد لمسلسل تدمير المئات من المساجد الذي دأبت عليه المليشيا الحوثية منذ انقلابها على الدولة، ويأتي ضمن خروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار واعتداءاتها على المدنيين والأحياء السكنية في محافظة الحديدة"

إدانة للجريمة

إلى ذلك، دعا المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيثس وبعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة وتطبيق وقف إطلاق النار إلى إصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، وكل أشكال الاعتداءات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية، كانت أقدمت أيضا على هدم جامع النهرين الأثري والتاريخي الذي يتجاوز عمره ألف وثلاثمائة عام في صنعاء، بحسب ما أكدت وزارة الإعلام في وقت سابق أمس.