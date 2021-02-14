.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ويلات بعد القرار..الحوثيون يغلقون محطات وقود في صنعاء

THUMBNAIL_ ميليشيات الحوثي تغلق محطات بيع الوقود في صنعاء
أزمة وقود في صنعاء

ويلات بعد القرار..الحوثيون يغلقون محطات وقود في صنعاء

سيارات الأجرة وحافلات النقل ضاعفت تعريفتها المرورية والتجار رفعوا الأسعار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن جميع محطات بيع الوقود الرسمية، مبقية على 3 منها فقط، مجبرة بذلك معظم أصحاب السيارات الخاصة والمركبات على إيقاف آلياتهم لعدم تمكنهم من الحصول على الوقود.

تدمير المساجد.. صور محزنة لانتهاكات الحوثي وإدانة يمنية اليمن تدمير المساجد.. صور محزنة لانتهاكات الحوثي وإدانة يمنية

ونظراً لتلك الإجراءات ارتفعت أسعار المحروقات في السوق السوداء إلى نحو 4 أضعاف.

كما ضاعفت سيارات الأجرة وحافلات النقل تعريفتها المرورية داخل المدينة.

بدورهم، رفع التجار أيضاً أسعار السلع، لتعمق الميليشيا بفعلتها هذه أزمة اليمنيين الاقتصادية الخانقة.

أخفت كميات كبيرة

وهذه ليست المرة الأولى، فقد عانت صنعاء الشهر الماضي، من أزمة وقود خانقة بعدما أدارت الميليشيات السوق السوداء ومنعت لمحطات من التعبئة.

أزمة وقود في صنعاء (أرشيفية)
أزمة وقود في صنعاء (أرشيفية)

وأوضحت مصادر محلية حينها أن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها أمام المواطنين منذ أيام، بناء على تعليمات تلقاها ملاك المحطات من قادة الميليشيات، كاشفة أن الميليشيات الحوثية مسؤولة عن إخفاء كميات كبيرة من المشتقات النفطية في مخازن سرية استحدثتها طيلة فترة الأزمة بغية المتاجرة بالوقود وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

أزمة وقود في صنعاء
أزمة وقود في صنعاء

انتشار السوق السوداء

يذكر أن مصادر سكانية كانت أكدت قبل فترة، عودة انتشار الأسواق السوداء بشكل غير مسبوق في مناطق وأحياء صنعاء حيث شوهدت المئات من السيارات والحافلات بكثرة على جنبات الطرقات والشوارع لبيع مشتقات النفط بأسعار قياسية.

وأفاد أهالي صنعاء بأن سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا وصل إلى 14 ألف ريال، فيما ترابض طوابير من السيارات أمام محطات الوقود الرسمية، أملا في أن تسمح الجماعة بحصول اليمنيين على احتياجاتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد