الإرياني: استهداف الحوثي لمخيمات النزوح بمأرب جريمة حرب

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي قصفت مخيم الزور بمديرية صرواح، بصاروخ باليستي وعدد من الكاتيوشا، واصفاً استهداف الحوثيين للتجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب بأنه عمل إرهابي وجريمة حرب.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على "تويتر" مساء الاثنين، "ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاستهداف المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب، وآخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح والذي يضم أكثر من عشرين ألف نازح من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا".

١-ندين ونستنكر باشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بالاستهداف المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب، وأخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح والذي يضم اكثر من عشرين الف نازح من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 15, 2021

كما أضاف "استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية، ويشكل خطرا حقيقيا على سلامة وحياة أكثر من مليون نازح فروا من بطش وإجرام المليشيا من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم".

٢-استمرار مليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل ارهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الانسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية، ويشكل خطرا حقيقيا على سلامة وحياة اكثر من مليون نازح فروا من بطش واجرام المليشيا من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 15, 2021

وتابع "نستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث على تصعيد مليشيا الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافه المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، والذي يهدد بأكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة".

يشار إلى أنه للأسبوع الثاني تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، في عدد من الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، حيث تم إفشال هجمات واسعة لميليشيات الحوثي، التي تحاول تحقيق أي تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب.