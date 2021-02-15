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اليمن.. طيران التحالف يدمر تعزيزات حوثية في مأرب

غارات التحالف

اليمن.. طيران التحالف يدمر تعزيزات حوثية في مأرب

الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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دكت غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، مساء الأحد، تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مارب، شمالي شرق اليمن.

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إلى ذلك، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيات الانقلابية في جبهات صرواح والمخدرة، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

كانت مدفعية الجيش اليمني قد استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بصرواح، وكبّدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

تأتي هذه الضربات المركّزة لطيران التحالف والقصف المدفعي لقوات الجيش، على وقع معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال بمديرية صرواح، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الانقلابيين.

كما أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد،إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

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