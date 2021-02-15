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بينهم 40 قيادياً.. "الحوثي" تشيع 68 من قتلاها بيومين

عناصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية من فرانس برس)

بينهم 40 قيادياً.. "الحوثي" تشيع 68 من قتلاها بيومين

الميليشيات شيعت قتلاها الجدد في صنعاء وعمران وذمار وحجة وإب وتعز والحديدة

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دبي - العربية.نت

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شيعت ميليشيات الحوثي يومي السبت والأحد، 68 قتيلاً من عناصرها، بينهم 40 قيادياً، في محافظات خاضعة لسيطرتها.

ووفق وسائل إعلام محلية، شيعت ميليشيات الحوثي قتلاها الجدد في محافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة وإب وتعز والحديدة.

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يشار إلى أن القتلى الحوثيين هم حصيلة غارات جوية للتحالف ومواجهات عنيفة في جبهات مأرب والجوف، بالإضافة إلى جبهات الساحل الغربي، التي تشهد مواجهات شديدة نتيجة التصعيد الحوثي منذ أيام.

كما تواصل ميليشيات الدفع بتعزيزات من مناطق سيطرتها، نحو جبهات القتال المشتعلة لمساندة عناصرها، رغم الخسائر المهولة التي تكبدتها.

هجوم معاكس للجيش الوطني

يذكر أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم في جبهات المخدرة والكسارة وهيلان وصرواح، غرب مأرب، بنيران الجيش الوطني اليمني.

وقال الجيش اليمني، في بيان مساء الجمعة، إن قواته شنت هجوماً معاكساً واسعاً رداً على هجوم الميليشيا الحوثية في جبهات هيلان والمخدرة وصرواح.

إلى ذلك تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من إحراز تقدم ميداني، وسط تراجع للميليشيا التي لاذ عناصرها بالفرار، وفق البيان.

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