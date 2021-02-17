مجلس الوزراء اليمني يطالب بوقف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني

استنكر مجلس الوزراء اليمني بشدة، استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية، مجددا تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها، إزاء الأعمال الإرهابية التي تنفذ خدمة لأجندة إيرانية تقوض أمن واستقرار اليمن ودول الجوار.

وطالب، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيات الحوثي في انتهاك القوانين الدولية باستهداف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في السعودية.

وأكد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع له اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، أن هذا السلوك الإرهابي لميليشيات الحوثي لا يقتصر خطره على اليمن فقط، بل كامل الإقليم ويقوض كل جهود الأمم المتحدة، ويساهم في زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي.

وناقش الاجتماع التصعيد المتواصل لميليشيات الحوثي واستهدافها للمدنيين والنازحين في مأرب، وتزامن هذا التصعيد مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن.

واعتبر هذا التصعيد تأكيدا على عدم استعداد ميليشيات الحوثي وداعميها في طهران للسلام، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب موقفا دوليا حازما لا يكتفي بالإدانات فقط.

ودعا مجلس الوزراء اليمني، المجتمع الدولي إلى التعامل بمسؤولية مع سلوك جماعة الحوثي التي وصفها بـ"الإرهابية"، وقال إنها "لا تقيم وزنا للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام ولم تلتفت يوما لمعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014م، وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمة لأجندة ومشروع إيران التخريبي في المنطقة".

الإرياني: إيران تزود الحوثيين بالسلاح

وإلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأربعاء، إن "إعلان البحرية الأميركية ضبط شحنات أسلحة على متن سفينتين إيرانيتين كانت متجهة إلى اليمن عبر خليج عدن يؤكد استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيات الحوثي بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية".

وذكر أن "تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة يهدف إلى تصعيد عملياتها القتالية وأنشطتها الإرهابية وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة بطريقة سلمية".

وشدد على أن "استمرار طهران في تهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي هو امتداد لسياسات نشر الفوضى في المنطقة وتدخلاتها السافرة في الشأن اليمني".

ودعا المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف تدخلاتها في اليمن ووضع حد لعمليات تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي.