أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأربعاء، طائرة استطلاع مُسيَّرة حوثية في سماء مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، غرب البلاد.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن القوات المشتركة رصدت تحليق طائرة الاستطلاع الحوثية شرق مديرية الدريهمي و"تعاملت معها بنجاح"، وتمكنت من إسقاطها على الفور.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن طائرة الاستطلاع الحوثية تحتوي على قطع مستوردة من إيران، وتم تصنيعها من قبل خبراء إيرانيين.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن" وهي مشابهة لطائرات تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات".

ويأتي إسقاط الطائرة في الدريهمي وسط التصعيد الخطير لميليشيات الحوثي جنوب محافظة الحديدة، رغم الهدنة الأممية المبرمة في ديسمبر 2018.