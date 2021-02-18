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جلسة هامة ومفتوحة.. اليمن على طاولة مجلس الأمن

A picture taken on May 11, 2019, in the Red Sea port of Hodeidah shows UN vehicles arriving at the entrance of the Saleef port. A senior pro-government official in Yemen accused Huthi rebels of faking an announced pullout Saturday from three Red Sea ports, as a UN source said monitoring of the much delayed withdrawal in Hodeida province was underway.
من الحديدة (أرشيفية)

جلسة هامة ومفتوحة.. اليمن على طاولة مجلس الأمن

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دبي - العربية.نت

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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، برئاسة بريطانيا جلسة افتراضية مفتوحة حول اليمن، حيث يعرض المبعوث الخاص لليمن، مارتن غريفثس، إحاطته، بالإضافة إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة، مارك لوكوك، وكذلك روندا كنج، سفيرة سان فنسنت والغراندينز، ورئيسة لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أنمها)، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

وبعد الجلسة المفتوحة، سيعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة.

غريفثس في إيران لبحث حل للملف اليمني اليمن اليمن والحوثي غريفثس في إيران لبحث حل للملف اليمني

قلق من التصعيد

ويتوقع أن يعبر غريفثس في إحاطته عن قلقه العميق من التصعيد الحاصل ميدانياً على الرغم من رفع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لأسباب إنسانية الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مستثنية قادتهم (ما زالت أسماء مثل عبد الملك الحوثي، والقائد العسكري عبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبدالله يحيى على لائحة العقوبات الدولية الأممية).

في حين رجحت بعض المصادر أن يصدر المجلس بيانا يطالب فيه الحوثيين بوقف جميع العمليات العسكرية ضد مأرب ووقف الهجمات الصاروخية، لإظهار جديتهم في البحث عن حل سياسي ودبلوماسي للأزمة اليمنية.

هجمات الحوثي على مأرب

أما وكيل الأمين العام لوكوك فسيتحدث عن سوء الأوضاع الإنسانية، وعن قلقه من العمليات العسكرية الهجومية الحوثية على مأرب.

وكان لوكوك قد أعرب في تغريدة على حسابه على تويتر عن قلقه من الأوضاع في مأرب، لافتا إلى أن الهجوم الحوثي قد يؤدي إلى تشريد مليوني يمني ويهدد أرواح المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال.

عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- رويترز)

كما يتوقع أن يتطرق في إحاطته إلى تأخر إرسال بعثة فنية أممية للتعامل مع ناقلة النفط صافر في البحر الأحمر، والتي قد تتسبب في كارثة بيئية كبيرة جداً، إذا ما تسرب النفط الخام على متنها إلى مياه البحر، نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية.

عقوبات على المعرقلين

تأتي تلك الجلسة بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة اتصالات دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس في الأمم المتحدة، وفي المنطقة، للوصول إلى وقف سريع لاطلاق النار في اليمن، مع فتح أكبر لميناء الحديدة أمام الملاحة الدولية، وفتح مطار صنعاء.

يشار إلى أنه في وقت لاحق هذا الشهر، سيصدر مجلس الأمن قراراً لتمديد العقوبات على المعرقلين في اليمن.

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