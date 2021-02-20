.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير خارجية اليمن: ميليشيا الحوثي فرضت الحرب على الشعب

Newly recruited Houthi fighters chant slogans during a gathering in the capital Sanaa to mobilize more fighters. (File Photo: AFP)
عناصر حوثية - أرشيفية
اليمن والحوثي

وزير خارجية اليمن: ميليشيا الحوثي فرضت الحرب على الشعب

معارك مأرب مستمرة.. والحوثي يستخدم المدنيين دروعا بشرية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، السبت، أن بلاده تعاني من تمرد جماعة عنصرية لا تؤمن بالحوار كأساس لحل الخلافات، واختارت العنف والحرب كوسيلة لفرض أهدافها على أبناء اليمن.

قيادي حوثي يكشف دوافع الهجوم على مأرب.. ابحثوا عن النفط اليمن قيادي حوثي يكشف دوافع الهجوم على مأرب.. ابحثوا عن النفط



وقال "إن الشعب اليمني يعاني من ويلات وتبعات تمرد المليشيات الحوثية على الدولة اليمنية والحرب التي أشعلتها والأزمة الإنسانية الناتجة عنها"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

دروع بشرية

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الحكومة اليمنيةأن ميليشيات الحوثي تستخدم المدنيين كـ"دروع بشرية" في إطار هجومها على محافظة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء.

وقال مسؤولان عسكريان لوكالة "فرانس برس"، السبت، إن الحوثيين يستخدمون النازحين المقيمين في مخيم الزور في منطقة صرواح في مأرب كـ"دورع بشرية".

كما أكدا أن المعارك متواصلة، مضيفين أن 12 مقاتلا من القوات الشرعية و20 عنصرا من الميليشيات قتلوا في مواجهات خلال الساعات الـ24 الماضية في شمال وغرب مأرب.

خوف على النازحين

يذكر أن المعارك في المدينة الواقعة على مقربة من بعض أغنى حقول النفط اليمنية، فاقمت المخاوف حيال سلامة مئات آلاف النازحين المدنيين، الذين يحتمون في مخيّمات في الصحراء المحيطة.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد العنف في مأرب. وقالت على تويتر "تحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى التحتية المدنية الأساسية".

نازحون في مأرب(فرانس برس)
نازحون في مأرب(فرانس برس)

بدورها حذّرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث كارثة إنسانية في اليمن. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس أمام مجلس الأمن الدولي إن ما يحصل في اليمن "يعرّض ملايين المدنيين للخطر، خصوصا مع وصول القتال إلى مخيّمات النازحين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد