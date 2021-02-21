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انتهاء محادثات "الأسرى" بين حكومة اليمن والحوثيين دون اتفاق

ICRC Director for the Near and Middle East Fabrizio Carboni (C, L) and UN Special Envoy for Yemen Martin Griffiths (C, R) seats with Houthi prisoner exchange committee members (L) and Yemeni government delegation members (R) at the end of a week-long meeting on a Yemen prisoner exchange agreement on September 27, 2020 in Glion, western Switzerland. Both sides in Yemen's war have agreed to exchange more than 1,000 prisoners, the UN mediator during a week of talks in Switzerland said on September 27, 2020.
من محادثات سابقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول تبادل الأسرى
اليمن والحوثي

انتهاء محادثات "الأسرى" بين حكومة اليمن والحوثيين دون اتفاق

المبعوث الأممي يكرر الدعوة لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والمدنيين

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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انتهت جولة مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي دون اتفاق.

وكانت المحادثات قد بدأت في الأردن في يناير الماضي بهدف الإفراج عن 300 أسير في المجمل، بينهم مسؤولون بارزون كشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس: "على الرغم من عدم اتفاق الطرفين على الإفراج عن الأسرى خلال هذه الجولة من المحادثات، فقد التزما بمواصلة مناقشة معايير عملية الإفراج الموسعة مستقبلاً".

وجاء في البيان أن "اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين تختتم اجتماعها. طرفا الاجتماع أعلنا عن التزامهما بالاستمرار في مناقشة محددات عملية مستقبلية موسعة لإطلاق سراح المحتجزين".

المبعوث الأممي مارتن غريفثس (أرشيفية)
المبعوث الأممي مارتن غريفثس (أرشيفية)

واعتبر غريفثس أنه "كان مخيبا للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع في سبتمبر الماضي والذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزاً".

وتابع: "أكرر دعوتي لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والمحتجزين المدنيين بما يتضمن النساء والصحافيين فورا دون قيد أو شرط".

وهذه المحادثات جزء من إجراءات لبناء الثقة تهدف إلى استئناف مفاوضات السلام التي أُجريت في السويد في ديسمبر 2018 حيث اتفق الطرفان على تبادل 15 ألف سجين من الطرفين. وجرى تبادل حوالي ألف سجين العام الماضي.

سجناء لدى الحوثيين عند إطلاق سراحهم في أكتوبر الماضي
سجناء لدى الحوثيين عند إطلاق سراحهم في أكتوبر الماضي
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وحمّل مصدر في الحكومة اليمنية، شارك في هذه الجولة الأخيرة من المحادثات، الحوثيين مسؤولية فشلها واتهمهم بعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بالأسرى.

وقال المصدر لوكالة "رويترز" إن الفشل كان "بسبب مطالبتهم بأسرى غير موجودين في حوزة الحكومة ورفضهم إدراج صحافيين محكوم عليهم بالإعدام ضمن قوائم التبادل التي كان من المفترض الموافقة عليها في هذه الجولة من المحادثات".

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية دفعة جديدة من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن. وبالتزامن مع ذلك شن الحوثيون هجوما على مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة وزادوا هجمات الطائرات المُسيرة.

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