كشفت أجهزة الأمن اليمنية، اليوم الأحد، عن جانب من الأدلة الموثقة عن تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، نساء وأطفالا في مناطق سيطرتها عبر جهاز متخصص، لتنفيذ أعمال إرهابية في محافظة مأرب، وتتطابق مع بصمة الأعمال الإرهابية للقاعدة وداعش.

وقال مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حُميد، في مؤتمر صحافي، إن" تحقيقات الأجهزة الأمنية مع عدد من الخلايا التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تم ضبطها، كشفت أن جهازاً سرياً خاصاً تابعاً لزعيم الحوثيين يقوم باستقطاب واستدراج النساء من الأسر الفقيرة وتجنيدهن أمنياً وتدريبهن على تنفيذ أعمال إرهابية وجمع المعلومات عن المستهدفين، ثم إرسالهن لتنفيذ المهام في مناطق الشرعية ومحافظة مأرب خاصة".

وأوضح أن "الميليشيات تجند النساء بعد توريطهن بمستمسكات غير أخلاقية ضاغطة عليهن لضمان عدم تراجعهن والفرار من قبضتهم وتنفيذ الأعمال الإرهابية المطلوبة منهن"، لافتا إلى أن ذلك الجهاز "ينشط في كثير من الأحيان تحت لافتة منظمات إغاثية ومدنية".

وأضاف المسؤول الأمني أن "هذه المنهجية والأساليب هي منهجية إيرانية تطبقها ميليشيا الحوثي باليمن بذات المستوى وبإشراف خبرات إيرانية ومن حزب الله اللبناني".

كما استعرض بالفيديو نموذجاً لاعترافات إحدى العناصر التي تم إرسالها الى محافظة مأرب من قبل قيادة الميليشيا بعد تدريبها وتمويلها بالأموال والعبوات الناسفة، والأعمال الإرهابية التي كلفت بتنفيذها، وفي مقدمتها زرع العبوات الناسفة لتفجير الصالة الرياضية بمدينة مأرب التي يسكنها مئات الجرحى من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة، وزرع العبوات في سيارات الإسعاف والطواقم الطبية وسيارات مواطنين مدنيين وعسكريين.

وقال مدير شرطة مأرب إن "الميليشيا تسيء إلى أخلاق وقيم اليمنيين بزج النساء في أعمال خبيثة وإرهابية لا يقبلها أي يمني أو عربي".

ولفت إلى أن هذه الأدلة والفيديو الذي تم عرضه يؤكد زيف وكذب الادعاء الذي تحاول هذه الميليشيات ترويجه عن محافظة مأرب بتسليم نساء لجهة أجنبية، واستثارة مشاعر اليمنيين بمسميات العرض والشرف لتجنيدهم في معركتها لغزو المحافظة.

كما اعتبر أن ذلك إجراء استباقي من هذه الميليشيات لتغطية فضيحتها وانكشاف أمرها في تجنيد النساء وإرسالهن لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف المدنيين الآمنين في محافظة مأرب التي تكتظ بالنازحين والمهجرين من قبل هذه الميليشيات من مختلف محافظات الجمهورية.

ودعا العميد حُميد، ميليشيا الحوثي إلى الكف عن انتهاك نساء اليمن بهذه الأساليب الدخيلة على اليمنيين وقيمهم الشماء، منوها بنهج هذه الميليشيا في استهداف المدنيين والنازحين بعد أن شردتهم وبشكل متكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات الإيرانية المسيّرة.

وكانت شرطة مأرب، قد أعلنت مطلع فبراير الجاري، إلقاء القبض، على خلية تجسس حوثية مكونة من ثماني نساء، في مدينة مأرب، و عثر بحوزتها على لواصق ألغام فردية وأجهزة تحديد مواقع.