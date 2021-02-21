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صور مؤلمة.. مقتل طفل وإصابة آخرين بقصف حوثي في تعز

طفل يودع شقيقه الذي قتل بقذائف الحوثي في تعز
طفل يودع شقيقه الذي قتل بقذائف الحوثي في تعز

صور مؤلمة.. مقتل طفل وإصابة آخرين بقصف حوثي في تعز

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العربية.نت - أوسان سالم 

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قتل طفل وأصيب اثنان آخران، ورجل مسن، مساء السبت، في قصف شنته ميليشيا الحوثي على حي سكني بمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية لـ"العربية.نت"، بأن طفلا قتل، وأصيب اثنان آخران، ورجل مسن، جراء قصف لميليشيات الحوثي الانقلابية استهدف حي الروضة السكني، شمال مدينة تعز.

بحسب المصادر، فإن الطفل محمد عبدالواحد هزبر 10 سنوات، قتل جراء القصف الذي طال الأحياء السكنية في حي الروضة وأصيب شقيقه الطفل ماهر 9 سنوات، وطفل آخر يدعى أيمن أمين محمد سيف 13 عاما، والمواطن الستيني أحمد عبدالله عبدالسلام.

ووفقا للمصادر، فإن حي الروضة والموشكي تعرضا لقصف مدفعي مكثف من قبل الميليشيات الانقلابية.

وتشن بين الحين والآخر ميليشيات الحوثي قصفا عشوائيا على الأحياء السكنية في المدينة، ما يتسبب بمقتل وجرح العشرات من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.

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