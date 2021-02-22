التعاون الخليجي يدعو لضغط دولي على الحوثيين لوقف اعتداءات مأرب

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، دعم المجلس لليمن وتعزيز الأمن والاستقرار فيه.

الجانبان أكدا أهمية تنسيق الجهود لدعوة المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب، والسماح بفحص ناقلة النفط صافر.

واستعرض الجانبان جهود المبعوث الأممي مارتن غريفثس، والمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة الجميع لتلك الجهود.

وأعلنت الخارجية الأميركية، الاثنين، أن المبعوث إلى اليمن يبدأ اليوم زيارة للمنطقة لبحث التوصل لحل للأزمة اليمنية.

وإلى ذلك، دعا مدير الأقلية الجمهورية في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، النائب مايكل ماكونيل، في بيان صحافي، الاثنين، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للضغط على الحوثيين من أجل وقف الاعتداء على مأرب.