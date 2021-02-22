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الجيش اليمني يدعو الصليب الأحمر لانتشال جثث الحوثيين

هجوم الجيش اليمني في الضالع
أرشيفية
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يدعو الصليب الأحمر لانتشال جثث الحوثيين

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

حث الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، مساء الاثنين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية لانتشال جثث قتلاها، من مناطق صرواح، وهيلان والمخدرة، والمناطق المجاورة لها، ممن زجت بهم بعمليات انتحارية.

وقال العميد مجلي في إيجاز صحافي، ان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات (مأرب والجوف وصنعاء والضالع) وبعمليات قتالية، وهجومات نوعية، حققوا انتصارات مهمة، حيث تم التحرير والسيطرة على مواقع هامة وأن ميليشيا الحوثي فقدت أنساقها وحشودها بصورة جماعية.

الجيش اليمني
3 صور الجيش اليمني
3 صور
الجيش اليمني
الجيش اليمني
آليات عسكرية تابعة لـ الجيش اليمني
آليات عسكرية تابعة لـ الجيش اليمني
الجيش اليمني يسقط مسيرة درون حوثية
الجيش اليمني يسقط مسيرة درون حوثية

وأضاف أن المعارك المستمرة أسفرت عن سقوط المئات من عناصر المليشيا، كما تم القبض على أعداد منهم، وهم متلبسون بجرائمهم العدائية ضد الوطن، وخدمة لصالح الأجندة الإيرانية.

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وأفاد الناطق باسم الجيش اليمني، بأن جبهات محافظة الجوف أهمها جبهة الخنجر والمرازيق ودحيضة والجدافر، يواصل فيها الجيش عملياته النوعية وتنفيذ الكمائن المحكمة، التي حققت أهدافها بالسيطرة على المواقع الحاكمة، وإلحاق الخسائر المادية والبشرية، بالميليشيا الانقلابية.

وأشار إلى أن جبهات مأرب الشمالية الغربية والغربية يخوض الجيش والمقاومة فيها ملحمة بطولية، حيث كبدت الميليشيا الانقلابية، من الخسائر ما يزيد عن خسائرها طيلة سنوات.. منوها بدعم وإسناد تحالف دعم الشرعية ، الذي كان له الإسهام الكبير في تدمير الآليات والتعزيزات، القادمة إلى الميليشيا الحوثية من مناطق سيطرتها، إضافة إلى شن الغارات المحكمة على تجمعاتها ومواقعها العسكرية، محققة أهدافها وبدقة، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن قوات الجيش في جبهات نهم (شرق صنعاء)، استنزفت الميليشيا، وكبدتها خسائر بشرية كبيرة، من خلال الاستهداف المركز بقذائف المدفعية، إضافة إلى عمليات الاستدراج، وإفشال التسللات التي قضت على العشرات من المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأكد مجلي أن الاستراتيجية القتالية التي يستخدمها الجيش الوطني في معركته، تمحورت في أساليب الإغارة والالتفاف والتطويق والمناورة، والمفاجأة والأعمال التعرضية المباغتة كبدت المليشيات الخسائر الكبيرة في الأرواح.

ودعا الناطق باسم الجيش اليمني، المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى عدم الزج بأبنائهم مع الميليشيا في معارك خاسرة ضد الشعب.

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