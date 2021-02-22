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هجوم عكسي للجيش في الجوف.. وتقدم في جبهة الجدافر

العمليات العسكرية في الجوف
من جبهات القتال في الجوف (أرشيفية)
اليمن والحوثي

هجوم عكسي للجيش في الجوف.. وتقدم في جبهة الجدافر

المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في المعدات

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العربية.نت - أوسان سالم 

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حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تقدماً جديداً في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن الجيش الوطني شنّ هجوماً عكسياً من عدّة محاور تمكن خلاله من تحرير مساحات واسعة شمال رغوان وشمال الجدافر باتجاه جبال الأقشع.

وأوضح أن التقدم ما يزال مستمرا حتى الآن. وأكد المركز أن المعارك التي ما تزال مستمرّة أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

من جبهات القتال في الجوف (أرشيفية)
من جبهات القتال في الجوف (أرشيفية)

وأضاف أن الجيش استعاد أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الميليشيات ولاذت بالفرار.

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يأتي هذا غداة إعلان الجيش اليمني الأحد مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب وقوع عشرات الجرحى والأسرى، في معارك بعدة جبهات غرب محافظة مأرب.

قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، تصدت لعدّة هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب.

وأشار إلى أن الجيش والمقاومة كسرا هجمات هي الأعنف شنتها ميليشيا الحوثي بشكل متتالٍ في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة، إلا أنها فشلت.

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