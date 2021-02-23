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تصفيات الحوثي مستمرة.. مجهولون يغتالون شيخ قبيلة بصنعاء

عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- رويترز)

تصفيات الحوثي مستمرة.. مجهولون يغتالون شيخ قبيلة بصنعاء

بالكلاشينكوف.. مسلحون مجهولون أقدموا على قتل الشيخ القبلي مهلهل أحمد حسن ضبعان وسط العاصمة

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دبي - العربية.نت

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تزايدت عمليات الاغتيالات والتصفيات الجسدية لشيوخ قبليين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، ممن ساندوا الانقلابيين في اقتحام العاصمة صنعاء والانقلاب على الشرعية، حيث أقدم مسلحون مجهولون الثلاثاء على قتل الشيخ القبلي مهلهل أحمد حسن ضبعان وسط صنعاء.

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وأوضحت مصادر قبلية أن الشيخ ضبعان الذي ينتمي إلى منطقة بلاد الروس التابعة لمديرية سنحان تعرض لإطلاق نار كثيف برشاش كلاشينكوف في طريق المطار شمال العاصمة.

مقتل أبو نشطان و3 من أولاده وشقيقته

ويأتي مقتل الشيخ مهلهل ضبعان بعد يومين فقط على مقتل الشيخ القبلي علي حزام أبو نشطان أحد شيوخ قبائل أرحب والموالين للميليشيات وذلك على أيدي مسلحين حوثيين اقتحموا منزله وأطلقوا الرصاص عليه ما أسفر عن مقتله وثلاثة من أولاده وشقيقته.

وأفادت مصادر محلية أن قبيلة أرحب طالبت الميليشيات بالقبض على القتلة وهددت بالثأر للشيخ أبو نشطان من جماعة الحوثي.

وكان الشيخ القبلي مصالح الوروري أحد شيوخ قبيلة حاشد والذي ساند الميليشيات في عملية اقتحام عمران والعاصمة صنعاء وقاتل معها في جبهات عدة قد قتل مع عدد من أقاربه في مسقط رأسه بعمران على أيدي مسلحين حوثيين بعد أن امتنع عن الذهاب لجبهات القتال أو حشد مقاتلين من أبناء القبائل للقتال في صفوف الميليشيات.

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