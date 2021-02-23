فيديو لمشرف حوثي يقتحم منزلاً بصنعاء ويعتدي على أصحابه

ضمن انتهاكاتها التي لا تنتهي، نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، مقطع فيديو يكشف اعتداء مشرف تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أحد المواطنين في منطقة العشه سعوان بالعاصمة صنعاء.

وكشف الفيديو اعتداء المشرف على مواطنين بالضرب دون إبداء أي أسباب، بعدما اقتحم منزلهم وروّع الأهالي والأطفال.

واعتبر الإرياني أن الفيديو ما هو إلا نموذج لمئات الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في مناطق سيطرتها دون رادع أو محاسب.

ثلاجات عاجزة

في سياق متصل، ووسط قلق دولي ومحلي حول الأوضاع في مأرب، كان الإرياني قد أكد أن ميليشيات الحوثي تواصل حشد المغرر بهم من أبناء القبائل والأطفال بالقوة والإكراه إلى محرقة مفتوحة في مأرب.

١-مشاهد من اعتداء مشرف تابع لمليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران على أحد المواطنين في منطقة العشه سعوان بالعاصمة صنعاء، واقتحام منزله وترويع نساءه واطفاله، في نموذج لمئات الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في مناطق سيطرتها دون وازع من ضمير أو أخلاق pic.twitter.com/2kbnVa8era — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 23, 2021

وكشف أن ميليشيات الحوثي غير مكترثة بخسائرها البشرية الأكبر منذ بدء المواجهات وثلاجات صنعاء التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من الجثث والجرحى، داعياً القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع إلحاق أبنائهم ضمن مواكب الموت الحوثية ورفض السماح باستغلالهم لقتال إخوتهم اليمنيين خدمة للمشروع الإيراني.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس كان شدد خلال إحاطته قبل أيام، في مجلس الأمن على ضرورة وقف الهجوم الحوثي على مأرب التي تأوي آلاف النازحين بشكل فوري، لافتاً إلى أن هذا الهجوم يهدد السلام ويشكل خطراً على النازحين.