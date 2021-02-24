.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد جدل النفط ومأرب.. قيادي حوثي يتمسك بولاية عبد الملك

عنصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- فرانس برس)

بعد جدل النفط ومأرب.. قيادي حوثي يتمسك بولاية عبد الملك

البخيتي يتمسك بولاية الحوثي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثار القيادي الحوثي محمد البخيتي الجدل مجدداً بين العديد من اليمنيين بعد أن لوح برفض الدعوات الدولية لوقف الحرب في البلاد ، مؤكداً تمسكه بحكم ولاية زعيم الميليشيات الحوثية، عبدالملك الحوثي.

وأكد القيادي رفض الميليشيات وقف الحرب، معللاً ذلك بأن المجتمع الدولي يقرن تلك الخطوة بتخلي الحوثي عما سمّاه حكم الولاية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

مأرب والنفط

وجدد البخيتي في كلمة له أمس رفض ميليشيات الحوثي قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي والمبادرة الخليجية.

يذكر أن القيادي المذكور كان قد أثار ضجة أيضا قبل أيام، بعد أن كشف في تغريدات سابقا، أن ھدف المیلیشیا الحوثیة من الھجوم على محافظة مأرب رغبتھم الجامحة في الحصول على النفط، معتبراً أن أميركا تحاصر السفن النفطیة، ولیس ھناك حل حالیا سوى الاستیلاء على مأرب.

كما أضاف في حينه "الوقود أصبح شريان حياة لأي شعب، لذلك لم يعد أمام الشعب من خيار سوى النفير العام لكسر الحصار، وذلك برفد جبهة مأرب بالمال والرجال لاستعادة ثرواتنا المنهوبة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد