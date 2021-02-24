بعد جدل النفط ومأرب.. قيادي حوثي يتمسك بولاية عبد الملك

أثار القيادي الحوثي محمد البخيتي الجدل مجدداً بين العديد من اليمنيين بعد أن لوح برفض الدعوات الدولية لوقف الحرب في البلاد ، مؤكداً تمسكه بحكم ولاية زعيم الميليشيات الحوثية، عبدالملك الحوثي.

وأكد القيادي رفض الميليشيات وقف الحرب، معللاً ذلك بأن المجتمع الدولي يقرن تلك الخطوة بتخلي الحوثي عما سمّاه حكم الولاية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

مأرب والنفط

وجدد البخيتي في كلمة له أمس رفض ميليشيات الحوثي قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي والمبادرة الخليجية.

يذكر أن القيادي المذكور كان قد أثار ضجة أيضا قبل أيام، بعد أن كشف في تغريدات سابقا، أن ھدف المیلیشیا الحوثیة من الھجوم على محافظة مأرب رغبتھم الجامحة في الحصول على النفط، معتبراً أن أميركا تحاصر السفن النفطیة، ولیس ھناك حل حالیا سوى الاستیلاء على مأرب.

كما أضاف في حينه "الوقود أصبح شريان حياة لأي شعب، لذلك لم يعد أمام الشعب من خيار سوى النفير العام لكسر الحصار، وذلك برفد جبهة مأرب بالمال والرجال لاستعادة ثرواتنا المنهوبة".