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مبعوث أميركا يشكر السعودية على تقديم المساعدات لليمن

الجدعان ومبعوث أميركا لليمن

مبعوث أميركا يشكر السعودية على تقديم المساعدات لليمن

المبعوث الأميركي إلى اليمن يشكر السعودية على المساعدات الإنسانية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيموثي لينركينغ، اليوم الأربعاء، أن المساعدات التي تقدمها السعودية لليمن تأتي في وقت حرج جدا، كما قدم الشكر للمملكة على المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

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إلى ذلك، كان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف في السعودية، محمد بن عبدالله الجدعان قد التقى في مقر وزارة المالية بالرياض أمس الثلاثاء، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى اليمن.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات في اليمن، واستعراض الجهود المشتركة لدعم العمليات الإنسانية في اليمن.

40 مليون دولار لمنع المجاعة

كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي، لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفاً في اليمن، لأكثر من 2 مليون يمني، بـ 40 مليون دولار أميركي لمنع المجاعة وسوء التغذية.

وتهدف إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية لليمنيين خاصةً في أبين، والحديدة، وعمران، والبيضاء، والضالع، ومأرب، وشبوة، وتعز، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، وعدن، والجوف، وحجة، وإب، ولحج، وصعدة، وصنعاء، والمحويت، وذمار، وأمانة العاصمة، ريمة، خلال 6 أشهر.

أولوية لدى السعودية

وأكد مستشار الديوان الملكي السعودي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، دور السعودية في العمل الإغاثي والإنساني في العالم، والتي "دأبت عبر تاريخها العريق على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة ودعمها، إيماناً منها بأهمية العمل الإنساني والإغاثي".

وأضاف "الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية لدى السعودية التي تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن"، مشيراً إلى أن الدعم السعودي شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم لملايين المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وأفاد الربيعة بأن الاتفاقية "ستسهم في توفير الأمن الغذائي للأسر الأشد احتياجاً في اليمن بمختلف فئاته"، مبيناً أن ذلك "يأتي في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة من السعودية ممثلة بالمركز لدعم اليمن وشعبه بمختلف المجالات"، وفقاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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