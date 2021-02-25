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اليمن.. تحذيرات من موجة ثانية لكورونا

اليمن كورونا
كورونا من اليمن
فيروس كورونا

اليمن.. تحذيرات من موجة ثانية لكورونا

من المتوقع أن يتسلم اليمن أول شحنة لقاحات ضد كورونا تشمل 2.3 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس بحلول مارس

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

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حذرت وزارة الصحة اليمنية من انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد تزايد تسجيل الإصابات في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.

ووجهت الوزارة، المستشفيات برفع الجاهزية للاستعداد لمواجهة موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات لمنع انتشاره وذلك بعد تزايد عدد الإصابات المسجلة.

وقالت في تعميم وجهه وزير الصحة، قاسم بحيبح، لمديري عموم مكاتب الصحة في المحافظات، "نظرا للتزايد الملحوظ في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية في عدد من المحافظات، يتم رفع الجاهزية في كافة المرافق الصحية ومراكز العزل".

وأكد التعميم ضرورة الحرص على رفع الجاهزية في جميع المرافق الصحية ومراكز العزل واتخاذ جملة من التدابير الصحية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت لجنة الطوارئ الحكومية، مساء الأربعاء، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في مناطق الحكومة الشرعية، إلى 2221 منها 624 حالة وفاة و1433 حالة تعاف، فيما لا تزال ميليشيا الحوثي تنتهج سياسة التعتيم والتكتم عن التصريح بوجود أية حالات اشتباه أو إصابة في مناطق سيطرتها.

ومن المتوقع أن يتسلم اليمن أول شحنة لقاحات ضد فيروس كورونا تشمل 2.3 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس بحلول مارس المقبل، وفق تصريحات رسمية.

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