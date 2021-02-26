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صاروخ باليستي حوثي يضرب حيا سكنيا في مأرب

صاروخ باليستي حوثي 3 - اليمن 3
صاروخ حوثي
اليمن والحوثي

صاروخ باليستي حوثي يضرب حيا سكنيا في مأرب

القصف الصاروخي الحوثي يتزامن مع تصعيد على جبهات جنوب مأرب

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أفادت وسائل إعلام يمنية، الخميس، أن صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون سقط على حي سكني في مدينة مأرب شرق اليمن.

وذكرت قناة "بلقيس" الفضائية أن الحوثيين استهدفوا المدينة بصاروخ باليستي هو الثاني خلال 12 ساعة، فيما قال مصدر محلي إن القصف الصاروخي ترافق مع هجوم للجماعة على جبهات جنوب مأرب.

وأوردت صحيفة "عدن الغد" وموقع "يمن مونيتور" نبأ الهجوم الصاروخي الحوثي. ولم تتوفر معلومات بعد عن سقوط ضحايا أو أضرار جراء الهجوم.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، الخميس، أن التصعيد العسكري في مأرب تسبب بنزوح آلاف اليمنيين فيما حذرت من تحول ناقلة صافر إلى قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، إن هجوم جماعة "أنصار الله" على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، انكسر أمام قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة الشرعية.

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وأضاف بن مبارك خلال لقائه في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن "الحوثيين يقابلون الجهود الأممية والأميركية لإحلال السلام في اليمن بتصعيد عسكري في محافظة مأرب، واستهداف للأعيان المدنية ومعسكرات اللاجئين".

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