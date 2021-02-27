دفاعات السعودية تعترض 7 تهديدات جوية من الحوثيين خلال ساعتين

أحبطت الدفاعات السعودية، السبت، 7 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية خلال ساعتين.

تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض.

ورصد إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من الميليشيات الحوثية فور انطلاقها من اليمن.

التحالف أعلن كذلك اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وأكد تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو المنطقة الجنوبية، فضلا عن مسيرة سادسة استهدفت المملكة أيضا.

وأثنى تحالف دعم الشرعية على احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي التي تصدت لكافة التهديدات الحوثية ودمرتها.

هذا وباشرت فرق ⁧‫الدفاع_المدني‬⁩، مساء السبت، حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بمدينة الرياض‬⁩.‏

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، إن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره، وقد تناثرت الشظايا على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة،

ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

المالكي للعربية: اعترضنا 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العميد تركي المالكي للعربية إن "الهجوم الحوثي مرتبط بإملاءات جنرالات إيران"، مضيفا أن "جنرالات إيران يتحكمون بالميليشيات في صنعاء المحتلة".

وشدد على أن "التحالف لديه القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين"، معتبرا أن المدنيين "خط أحمر في حال تعرضهم لأي اذى".

وأضاف الماكي: "دفاعاتنا اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا، ولا توجد دولة بالعالم استطاعت اعتراض هذا العدد من الصواريخ البالستية والمُسيرات".

وكشف أن "الحوثيين تكبدوا أكثر من 3 آلاف قتيل في عمليتهم الهجومية على مأرب.

إدانة عربية للهجوم على السعودية

ودان أمين مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، استهداف الحوثيين مدينة الرياض بهجوم باليستي، وعدد من الطائرات المسيرة باتجاه خميس مشيط وجازان.

وقال الحجرف إن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحث "المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة".

كما دانت الكويت والبحرين واليمن استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي ومسيرات مفخخة.

وكان التحالف قد أفاد، ليل الجمعة، بتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي صوب السعودية.

وقال التحالف إن "ميليشيات الحوثي حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية في السعودية".

وأكد التحالف أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات".

وكان تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية مؤخراً، قد أوضح أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.