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وزير خارجية اليمن: "الحوثي" تسعى لإطالة أمد النزاع تنفيذاً لأجندة إيران

بن مبارك وشخبوط
بن مبارك والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان

وزير خارجية اليمن: "الحوثي" تسعى لإطالة أمد النزاع تنفيذاً لأجندة إيران

التقى في العاصمة أبوظبي وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان

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العربية. نت - أوسان سالم

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قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، ان ميليشيات الحوثي "تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب تنفيذاً للأجندة الإيرانية".

وأكد في ذات الوقت أن تلك الأوهام والمساعي الخائبة اصطدمت ببطولات وتضحيات الجيش الوطني وما يسطره من بطولة وفداء في مأرب وفي كل سهول وجبال اليمن.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة أبوظبي، وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، حيث جرى بحث تنسيق المواقف السياسية إزاء تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد وزير الخارجية اليمني، حرص حكومة بلاده والتزامها بتحقيق السلام والتفاعل الإيجابي مع كل الجهود الأممية، وقال إن تلك الجهود "تجابه بصلف ومراوغة من قبل ميليشيات الحوثي التي تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب تنفيذاً للإجندة الإيرانية" .

بدوره، أكد وزير الدولة الإماراتي، دعم بلاده للحكومة اليمنية إزاء الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى تأييدها للجهود الأممية وجهود المملكة العربية السعودية للدفع بالعملية السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في اليمن والمنطقة.

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