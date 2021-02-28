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الإرياني ينشر فيديو.. "الحوثي يدفع بأطفال في خطوط النار"

A boy sits among Houthi followers during a Houthi gathering in Sanaa, Yemen July 6, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah TPX IMAGES OF THE DAY
ميليشيا الحوثي تجند الأطفال في جبهات القتال - أرشيفية

الإرياني ينشر فيديو.. "الحوثي يدفع بأطفال في خطوط النار"

مئات من عناصر ميليشيا الحوثي سقطوا في قبضة الجيش اليمني خلال معارك مأرب

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دبي - العربية.نت

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نشر وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني، الأحد، فيديو لمئات من عناصر ميليشيا الحوثي سقطوا في قبضة الجيش اليمني خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"،" نموذج لمئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذين سقطوا في قبضة أبطال الجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل الشرفاء خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب".

كما أضاف "بينهم عشرات الأطفال الذين تم الدفع بهم في خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار".

يشار إلى أن الحوثيين كانوا شنوا حملتهم للسيطرة على مأرب الواقعة على بعد نحو 120 كلم شرقي العاصمة صنعاء قبل نحو عام وكثفوا هجماتهم في الأيام الماضية، فيما حذرت الحكومة اليمنية من كارثة إنسانية.

تدخل عاجل

ودعت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس السبت، المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب، الذين يواجهون تبعات آلة حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأشارت إلى أن مأرب تتعرض منذ مطلع فبراير الجاري لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها الميليشيات كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

بدورها، أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء السبت، مصرع أكثر من 350 عنصراً من الميليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، في المعارك التي درات خلال الساعات الماضية في جبهات القتال غربي مأرب، شمالي شرق البلاد.

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