.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فاجعة باليمن.. انتحرت بعد مقتل أبنائها الـ 6 مع الحوثيين

جريمة سكين دماء
تعبيرية

فاجعة باليمن.. انتحرت بعد مقتل أبنائها الـ 6 مع الحوثيين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

بينما تواصل ميليشيا الحوثي الزج بالمدنيين والأطفال في جبهات القتال بمأرب بالقوة، أقدمت أم لـ 6 أولاد من قبيلة آل سالم على الانتحار في صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية، أقصى شمالي اليمن، بعد مقتل كل أبنائها وهم يقاتلون في صفوف الميليشيات.

الإرياني ينشر فيديو.. اليمن الإرياني ينشر فيديو.. "الحوثي يدفع بأطفال في خطوط النار"

وتداول مدونون يمنيون، قيام زوجة حسين راشد عائض السالمي بطعن نفسها حتى الموت، ليلاً، بعد أن وصلها خبر مقتل ابنها الأصغر في جبهة مأرب، وقد سبقه وفاة إخوته الخمسة كلهم وهم يقاتلون مع الحوثيين ضد الشرعية والجيش الوطني.

كما تسببت الميليشيات الحوثية بإبادة كاملة لبعض القبائل الموالية لها في كثير من المحافظات منذ بدء الحرب إزاء دفع أفراد هذه القبائل للقتال مع الحوثيين، وفق موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.

وتعد قبيلة "آل سالم" في صعدة، أكثر القبائل التي قاتلت مع الحوثيين منذ بدء الحرب، ويقدر عدد أفرادها الذين قتلوا في الجبهات ما يزيد عن ألفي فرد.

وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت مساء أمس السبت، مصرع أكثر من 350 عنصراً من الميليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، في المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية في جبهات القتال غربي مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك التي خاضها الأبطال خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح أسفرت عن مصرع أكثر من 350 عنصراً من الميليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد