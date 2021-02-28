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اليمن: هجمات الحوثي تثبت نهجه الإرهابي

مسيرة إيرانية الصنع (فرانس برس)

اليمن: هجمات الحوثي تثبت نهجه الإرهابي

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دبي- العربية.نت

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أدان اليمن، الأحد، بشدة محاولة استهداف ميليشيات الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيّرة على مدينتي جيزان وخميس مشيط، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة تلك الجرائم.

واعتبر وزير الإعلام اليمني في سلسلة تغريدات اليوم الأحد أن تلك الهجمات الحوثية الفاشلة تؤكد من جديد نهجها الارهابي، واستمرارها في تحدي إرادة المجتمع الدولي، والارتهان كأداة لتنفيذ السياسات الإيرانية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

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تغطية على هزائمها

كما رأى أن تلك المليشيات تحاول عبر هجماتها الارهابية اصطناع انتصارات وهمية، والتغطية على هزائمها وخسائرها الفادحة التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات مأرب على يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

جريمة حرب

إلى ذلك، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث بإصدار إدانة واضحة للهجمات الارهابية التي تستهدف الاحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب والسعودية، والضغط على الحوثي لتنفيذ القرارات الدولية وأخرها قرار مجلس الأمن رقم 2564 (2021)

بدورها، طالبت وزارة الخارجية في بيان باعتبار هجمات الحوثي جريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي ووضع حد لتصرفات الميليشيات واستهتارها بالقوانين والمواثيق الدولية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

تأييد لإجراءات السعودية

كما جددت التأكيد على وقوف اليمن حكومة وشعباً مع السعودية، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها واستقرار المنطقة.

وأشادت بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية ونجاحها في إسقاط الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة قبل وصولها إلى أهدافها.

شظايا في الرياض

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي كان أعلن صباح الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف


فيما أفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أن أضرارا مادية لحقت بأحد المنازل في الرياض دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، جراء الشظايا، مضيفا أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

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