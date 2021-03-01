الإرياني: "الحوثي" مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن "اعتراف صحيفة "كيهان" المقربة من مرشد إيران علي خامنئي بوقوف طهران خلف تصعيد ميليشيا الحوثي في مدينة مأرب والهجمات الإرهابية على السعودية، والاعتداء على سفينة في بحر عُمان، رداً على غارات أميركية على مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا، يكشف بوضوح الأبعاد الحقيقية للمعركة".

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر، مساء الأحد، إن "هذه الاعترافات تؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد حركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة".

٣-المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بالنهوض بمسئولياتهم القانونية والاخلاقية، وتطبيق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الايرانية في اليمن، والتصدي لسياساتها التخريبية في المنطقة، ومكافحة الانشطة الارهابية، وحماية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي pic.twitter.com/4yiZNb0UwQ — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 28, 2021

كما طالب "المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وتطبيق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن، والتصدي لسياساتها التخريبية في المنطقة، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

يذكر أنه بعد الانفجار الذي لحق بالسفينة المملوكة لإسرائيل، اعتبرت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من المرشد علي خامنئي، في افتتاحيتها الأحد بأن "الهجوم أتى انتقاماً للمقاومة (غالباً ما يقصد بتلك العبارة ميليشيات موالية لإيران) من الهجمات والجرائم الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة"، في إشارة إلى الضربة التي استهدفت ميليشيات عراقية في سوريا، وغيرها من الضربات السابقة.

كما زعمت الصحيفة المتشددة، التي عين خامنئي رئيس تحريرها، أن السفينة كانت مهمة تجسس في المنطقة، بدون تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء.