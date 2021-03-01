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بالفيديو.. عنف حوثي في صنعاء وترويع للنساء

Newly recruited Houthi fighters parade before heading to the frontline to fight against government forces, in Sanaa, Yemen January 4, 2017. (Reuters)
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية - رويترز)

بالفيديو.. عنف حوثي في صنعاء وترويع للنساء

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 العربية. نت - أوسان سالم 

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كشف مقطع فيديو تداوله ناشطون يمنيون اعتداء قياديَيْن حوثيَيْن وعناصر مسلحة تابعة لهما على مواطنين في العاصمة صنعاء وترويع نسائهم وأطفالهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المشاهد تعود لاعتداء القياديين الحوثيين المدعوين (إبراهيم المارح) و(جهاد بلعة) المكنى "أبو رداد"، ومعهما مجموعة مسلحة على مواطنين في منطقة "العشة" بسعوان شرق صنعاء.

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نهب أرض

وأتى هذا الاعتداء ضمن محاولة القياديين نهب أرض تابعة لمواطنين، تقدر قيمتها بملايين الريالات، وقامت باعتقالهم وإيداعهم السجون بعد اعتراضهم على ذلك.

كما أضافت المصادر ذاتها بأن القياديين عاودا محاولة طرد نساء أصحاب الأرض للاستيلاء عليها، وهو ما دفع بمواطنين للوقوف والدفاع عنهن، ليتم الاعتداء عليهم وعلى النساء من قبل القياديين الحوثيين ومرافقيهما كما يظهر الفيديو.

وأثار هذا الفيديو الذي انتشر بشكل واسع غضباً واسعاً بين اليمنيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنه دليل موثق على الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

" نموذج لمئات الجرائم"

بدوره، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تعليقه على الفيديو، هذا الاعتداء من مشرف تابع لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أحد المواطنين، واقتحام منزله وترويع نسائه وأطفاله، "نموذجا لمئات الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين في مناطق سيطرتها دون وازع من ضمير أو أخلاق".

كما عبر عن أسفه من الصمت الدولي المطبق إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بشكل يومي، ومن عجز المنظمات والهيئات الحقوقية عن القيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإدانة مثل هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والضغط على الميليشيات لوقفها.

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