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التحالف: تدمير مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية

العميد تركي المالكي
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية

التحالف: محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين متعمدة وتمثل جرائم حرب

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العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، معتبراً أن محاولات الميليشيات استهداف المدنيين بطريقة متعمدة تمثل جرائم حرب.

طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
2 صور طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
2 صور
طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
مسيرة حوثية طائرة حوثية درون الطائرة بدون طيار المفخخة من نوع قاصف وهي نسخة من الطائرة بدون طيار الإيرانية أبابيل تي
مسيرة حوثية طائرة حوثية درون الطائرة بدون طيار المفخخة من نوع قاصف وهي نسخة من الطائرة بدون طيار الإيرانية أبابيل تي

وعرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات من اعتراض وتدمير المسيرة المفخخة والتي أطلقتها الميليشيا الحوثية، اليوم الثلاثاء، صوب السعودية.

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية اليمن والحوثي التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

مؤكداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولقيت الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية، إدانات واسعة من الدول العربية والإسلامية ومن شتى أنحاء العالم، وجددت الدول دعمها الجهود السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

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