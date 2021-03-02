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شاهد.. مصرع 35 حوثياً بنيران الجيش اليمني غرب مأرب

مصرع ما لا يقل عن 35 عنصراً من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني
اليمن والحوثي

شاهد.. مصرع 35 حوثياً بنيران الجيش اليمني غرب مأرب

كسر هجوم شنّته ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة كبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح

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العربية. نت - أوسان سالم 

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أعلن الجيش اليمني عن كسر هجوم شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غربي محافظة مأرب، وكبّدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان نشره مساء الاثنين، إن الجيش الوطني تعامل مع مجاميع حوثية أثناء مهاجمتها أحد المواقع العسكرية في جبهة الكسارة.

وأكد مصرع ما لا يقل عن 35 عنصراً من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

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وأضاف أن مدفعية الجيش دمّرت مدرعة، وعددا من الأطقم الحوثية. فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية دبابتين ومدرعة وثلاثة أطقم أخرى كانت في طريقها إلى الكسارة، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

ونشر المركز مقطع فيديو لسحق مجاميع ميليشيا الحوثي على أطراف مأرب.

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