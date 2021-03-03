الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرق وغرب تعز

نفّذت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية نوعية في محافظة تعز، تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع شرق وغرب المدينة، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، مساء الثلاثاء، إن قوات الجيش الوطني شنت هجومًا نوعياً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في وادي صالة.

وأضاف أن المعارك أسفرت أيضاً عن مصرع ما لا يقل عن 15 عنصرًا من الميليشيات الحوثية وسقوط العديد من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وبالتزامن، شنت وحدات من قوات الجيش الوطني هجومًا واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة غربي تعز، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المناطق، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشار البيان إلى أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدم مستمر للجيش وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الإيرانية.

رئيس أركان الجيش اليمني يتعهد بإفشال مشروع الحوثيين

تعهد رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة، الفريق صغير بن عزيز، الثلاثاء، بتخليص الشعب اليمني والمنطقة والعالم من المشروع التدميري الذي تمثّله ميليشيات الحوثي.

جاء ذلك خلال تفقده قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بالمنطقة العسكرية السادسة، مثمناً العمليات القتالية الناجحة التي تقوم بها المنطقة العسكرية السادسة.

وأكد الفريق بن عزيز أن عناصر الجيش في المنطقة العسكرية السادسة والمناطق العسكرية الأخرى سيصنعون النصر الكبير، ويخلصون الشعب اليمني والمنطقة والعالم من المشروع التدميري الذي تمثّله ميليشيات الحوثي.

وأضاف: "نحن نريد لليمن الأمن والأمان والاستقرار وللشعب اليمني الحياة الحرة والكريمة، بينما تسعى الفئة الحوثية الباغية لتدمير اليمن وتحويله إلى حظيرة تابعة لإيران، وتجريد أبناء اليمن من هويّتهم اليمنية العربية".

وأكد رئيس أركان الجيش اليمني أن هذا المشروع الخبيث لن يتحقق بفضل الله أولاً ثم بفضل تضحيات القوات المسلحة ورجال القبائل، وبدعم وإسناد الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.