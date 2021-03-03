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بالأسماء.. الحوثيون يصفّون 24 شيخاً قبلياً من الموالين لهم

Tribesmen loyal to the Shi'ite Houthi group sit on the side of a road in Amran province, north of the Yemeni capital Sanaa April 12, 2014. Fighters loyal to the Shi'ite tribe, who have repeatedly fought government forces since 2004, are trying to tighten their grip on the north as Yemen moves towards a federal system that gives more power to regional authorities. REUTERS/Khaled Abdullah (YEMEN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
عناصر من القبائل الموالية للحوثيين في عمران (أرشيفية)
اليمن والحوثي

بالأسماء.. الحوثيون يصفّون 24 شيخاً قبلياً من الموالين لهم

اقتحمت الميليشيا منازل بعض المشايخ وقتلتهم أمام أطفالهم ونسائهم، كما فجرّت منازل البعض منهم ونهبتها، فيما قتلت 3 مشايخ أثناء قيادتهم مساعي صلح بين قبائل

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العربية.نت - أوسان سالم 

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كشفت إحصائية رسمية تصفية ميليشيا الحوثي، خلال عامين، 24 شيخاً قبلياً من الموالين لها الذين ساندوها في الانقلاب على الدولة والسلطة الشرعية.

وقالت صحيفة "الثورة" التابعة للحكومة اليمنية في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن "جرائم القتل الوحشية التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها، ضد المشايخ والموالين لها، تمت بطرق بشعة، رغم أن ضحاياها كانوا من أشد المناصرين لها، والداعمين لمسيرتها الدموية".

قائمة بأسماء 24 شيخا قبليًا صفاهم الحوثيون نشرها الموقع
قائمة بأسماء 24 شيخا قبليًا صفاهم الحوثيون نشرها الموقع

ورصدت الصحيفة "مقتل 12 شيخاً قبلياً على يد ميليشيا الحوثي خلال الفترة من مارس 2020 إلى فبراير 2021، منهم أربعة اقتحمت منازلهم وقتلتهم أمام أطفالهم ونسائهم، فضلاً عن تفجير منازل البعض منهم ونهبها، فيما قتلت 3 مشائخ أثناء قيادتهم مساعي صلح بين قبائل، وثلاثة آخرين قتلتهم غدراً، فيما أعدمت اثنين آخرين ميدانياً بطرق بشعة".

وأشارت إلى "أن هذه الجرائم التي تم رصدها في هذا التقرير لا تشمل كل جرائم القتل التي طالت الرموز القبلية، وليست إلا بعضاً مما أثار غضب المجتمع وتجاوزت حالة التعتيم التي تفرضها الميليشيا بمناطق سيطرتها إلى الإعلام، ناهيك عن جرائم التصفيات الغامضة التي تنفذها أجهزتها الأمنية المعقّدة، ومنها ما يحدث في الجبهات".

عناصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)
عناصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)
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وقالت الصحيفة إن "الحال في 2020 لا يختلف كثيراً عما تعرّض له شيوخ القبائل على يد الميليشيا الحوثية خلال العام 2019".

وأوضحت أنها "رصدت في تقرير سابق قيام ميليشيا الحوثي بتصفية واختطاف ومداهمة وتدمير منازل 22 من مشايخ القبائل، منها 12 جريمة تصفية، و5 عمليات اختطاف، و3 حالات تفجير منازل، ومداهمة منزلين".

ولفتت إلى أن "غالبية هؤلاء الضحايا كانوا من أشد المساندين لانقلاب الميليشيا وحربها ضد اليمنيين، لتكون بمثابة الحصاد المرّ لهذه الأخطاء الفادحة والقاتلة"، حسب الصحيفة.

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