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غوتيريش يعرب عن قلقه من التصعيد في مأرب ويدعو لوقف النار

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
اليمن والحوثي

غوتيريش يعرب عن قلقه من التصعيد في مأرب ويدعو لوقف النار

غوتيريش أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك

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العربية.نت - أوسان سالم

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من التصعيد الحربي في محافظة مأرب وتداعياته الإنسانية على السكان والنازحين، إضافة إلى عديد الضحايا الذين يسقطون هناك.

وجدد غوتيريش، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، دعوته إلى "وقف إطلاق النار بشكل كامل وانخراط الجميع في نقاش سلام".

كما أكد اهتمامه بالشعب اليمني قائلا "إنه شعب عظيم ويحتاج الدعم العاجل، وإنهاء الحرب"، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستعرض رئيس الحكومة اليمنية، أولويات حكومته والتحديات التي تواجهها بما في ذلك التدهور الاقتصادي، وانهيار العملة الوطنية وتداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية في البلاد، معربا عن تقديره لتفهم غوتيريش للأولوية العاجلة لدعم الحكومة والاقتصاد واستقرار العملة، كأساس لمعالجة الأزمة الإنسانية.

وقال: "أقدر عاليا دعوته لضرورة إنهاء الحرب في اليمن وبناء سلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين، ويحقق الاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة".

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وشدد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة من تصعيد وجرائم الحوثيين بحق المدنيين والنازحين في مأرب.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، فقد تم التطرق خلال الاتصال إلى الأوضاع السياسية والإنسانية، والتصعيد العسكري المستمر لميليشيا الحوثي الانقلابية، واستهدافها المتكرر للنازحين والمدنيين في مأرب وهجماتها ضد الأعيان المدنية في السعودية، والمواقف المطلوبة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتعامل مع ذلك.

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