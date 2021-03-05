.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإرياني: تجنيد الحوثي الإجباري أباد قرى بصنعاء

معمر الإرياني
معمر الإرياني

الإرياني: تجنيد الحوثي الإجباري أباد قرى بصنعاء

الإرياني: نطالب بتدخل دولي لوقف التجنيد الإجباري للمدنيين في مناطق الحوثي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بالتحرك الفوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

اللقاحات والسلالة البرازيلية.. صدمة حول الأجسام المضادة فيروس كورونا اللقاحات والسلالة البرازيلية.. صدمة حول الأجسام المضادة

إلى ذلك، قال الإرياني إن الميليشيات الحوثية تقوم بعمليات حشد وتجنيد لأبناء القبائل والأطفال والمهمشين ويزجون بهم في هجمات انتحارية بمأرب.

وأوضح أن عمليات التجنيد الإجباري التي يقوم بها الحوثيون تسببت في فناء أسر وقرى بأكملها في عدد من مديريات صنعاء.

وجدد وزير الإعلام اليمني التحذير من جرائم إبادة جماعية تقوم بها ميليشيا الحوثي لأبناء القبائل في محافظات صنعاء وذمار وصعدة وعمران وحجة والمحويت.

كان الناطق باسم الجيش اليمني قد دعا جميع المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع الميليشيات من الزج بأبنائهم في محارق الموت والدمار وطريق اللاعودة.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان عبّر، عن قلقه من التصعيد الحربي في محافظة مأرب وتداعياته الإنسانية على السكان والنازحين، إضافة إلى عديد الضحايا الذين يسقطون هناك.

وجدد غوتيريش، في اتصال هاتفي، الثلاثاء الماضي، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، دعوته إلى "وقف إطلاق النار بشكل كامل وانخراط الجميع في نقاش سلام".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية
ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً

الأكثر قراءة

كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان
السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد
جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية
بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات
إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية
ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً

قبل أن تذهب

سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان

اكتشف المزيد