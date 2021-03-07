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التحالف: رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب فسر بطريقة عدائية من الميليشيات

Houthi troops ride on the back of a police patrol truck after participating in a Houthi gathering in Sanaa, Yemen February 19, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي
اليمن والحوثي

التحالف: رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب فسر بطريقة عدائية من الميليشيات

المالكي: الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب تفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيات الانقلابية مما شجعها على التمادي في إطلاق المفخخات المسيرة والصواريخ الباليستية تجاه المدنيين في اليمن وفي السعودية.

يأتي ذلك فيما تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 10 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021
2 صور طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021
2 صور
طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021
طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021
طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021
طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021

وكان التحالف قد أعلن عن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين، ليرتفع العدد إلى 10 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

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التحالف ينشر فيديو لتدمير درون مفخخة قبل إطلاقها من اليمن السعودية التحالف ينشر فيديو لتدمير درون مفخخة قبل إطلاقها من اليمن

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابي من الميليشيا.

وكان التحالف قد أكد، في وقت سابق، رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخختين" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.

وأوضح المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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