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الجيش اليمني يحرر مديرية بالكامل في تعز.. ومقتل 70 حوثياً

تعز الجيش اليمني
مدرعة تابعة للجيش اليمني في تعز
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يحرر مديرية بالكامل في تعز.. ومقتل 70 حوثياً

إخفاق هجوم انتحاري لمجاميع ميليشيا الحوثي في تعز

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، تحرير مديرية جبل حبشي في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بشكل كامل، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي.

وأكد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

مشهد من تعز
مشهد من تعز

كما كسرت قوات الجيش اليمني، الأحد، هجوماً انتحارياً شنّته ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، على مواقع عسكرية في جبهة مقبنة غرب تعز.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن مجامع من ميليشيا الحوثي حاولت استعادة بعض المواقع التي جرى تحريرها مؤخراً إلا أن عناصر الجيش أفشلوا المحاولة.

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وأكد أن المواجهات انتهت، ظهر الأحد، بمصرع 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي وإصابة العشرات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

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