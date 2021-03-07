.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الحوثي يحوّل بعض مخيمات النازحين بمأرب لثكنات عسكرية

A picture shows the Jaw al-Naseem camp for internally displaced people on the outskirts of the northern city of Marib, on February 18, 2021 in the Saudi-backed Yemeni government's last northern bastion. Until early last year, life in Marib city was relatively peaceful despite the Yemen's civil war that erupted in 2014. The United Nations warned last week of a potential humanitarian disaster if the fight for Marib continues, saying it has put millions of civilians at risk. More than 3.3 million have been displaced across the country, making them vulnerable to outbreaks of cholera, malaria and dengue fever due to lack of proper sanitation and healthcare.
مخيم للنازحين في مأرب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الحوثي يحوّل بعض مخيمات النازحين بمأرب لثكنات عسكرية

منظمة "رايتس رادار": المخيمات الواقعة في نطاق مديريات صرواح ومدغل ومجزر تعرضت أكثر من مرة للحصار والقصف المدفعي الأمر الذي فاقم من معاناة النازحين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أكدت منظمة حقوقية أن ميليشيا الحوثي حولت بعض مخيمات النازحين لـ"ثكنات عسكرية"، خلال عملياتها القتالية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، وجعلت من بقي في مخيمات النزوح في حكم "الدروع البشرية".

وأوضحت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان ومقرها هولندا، في بيان لها، أن النازحين تعرضوا لاعتداءات دفعتهم مضطرين للهروب طلباً للنجاة.

وأشارت إلى أن الهجمات العنيفة التي شنتها ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب خلقت تداعيات إنسانية هي الأكبر منذُ بدء الحرب.

من جبهات القتال في مأرب
من جبهات القتال في مأرب

ودعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لتدارك الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر من النازحين في مأرب.

وبسبب الانقلاب والحرب في اليمن استوعبت محافظة مارب وحدها حوالي 60% من إجمالي النازحين في الجمهورية، بواقع 320 ألف أسرة وزيادة سكانية بلغت 2.235.000 نسمة، ما يجعلها المنطقة الأكثر ازدحاماً بالسكان في اليمن، وفق البيان.

ونقلت المنظمة عن بعض النازحين قولهم إن مسلحي جماعة الحوثي اتخذوا من بعض المخيمات التي وصلوا إليها مواقع عسكريةً من خلال التمركز فيها، وجعلوا من بقي فيها في حكم الدروع البشرية.

وأشار النازحون إلى أن المخيمات الواقعة في نطاق مديريات صرواح ومدغل ومجزر (غرب مأرب) تعرضت أكثر من مرة للحصار والقصف المدفعي، الأمر الذي فاقم من معاناة ضحايا النزوح في تلك المناطق النائية.

وأضاف البيان: "على سبيل المثال تسبب القصف المدفعي الحوثي لتضرر 7 مخيمات للنازحين في مديرية مجزر، وفي مقدمتها الخانق وهو أكبرها، ما أدى لنزوح حوالي 4500 أسرة، إضافةً لقصف مدفعي طال البئر الوحيدة للنازحين في مديرية مدغل، مما أدى لحرمان عشرات الأسر النازحة من الماء في كل من السمرة والزبرة وآل راصع والحصور والخريبة، ما اضطر كثير منهم للنزوح".

مخيم للنازحين في مأرب (أرشيفية)
مخيم للنازحين في مأرب (أرشيفية)

ووفق "رايتس رادار"، فإن التصعيد العسكري في جبهة مأرب دفع بأكثر من 14.000 نسمة للنزوح نحو مدينة مأرب والمديريات المحيطة بها.

اليمن.. ألغام الحوثي تواصل حصد أرواح المدنيين اليمن اليمن والحوثي اليمن.. ألغام الحوثي تواصل حصد أرواح المدنيين

وأفادت بأن المواجهات الأخيرة اضطرت أكثر من 2000 أسرة للتوجه إلى مدينة مأرب وضواحيها، قادمين من القرى ومخيمات النزوح في كلٍ من صرواح ومجزر والجدعان التابعة لمديرية رغوان، إضافةً لنازحي مديرية بني ضبيان من محافظة صنعاء.

وطالب البيان المنظمات والمجتمع الدولي، إزاء هذا الوضع الإنساني الذي يعيشه النازحون في مأرب، بالاضطلاع بمسؤوليتها الإنسانية لمنع حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب في سبتمبر 2014.

كما دعا لضرورة العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للأسر النازحة بتوفير مواد الإيواء والشرب والغذاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد